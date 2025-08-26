Главные новости за 26 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Дело об убийстве и попытке изнасилования 12-летней школьницы на Кубани передано в суд. В совершении преступлений обвиняют 35-летнего жителя хутора Бураковский Кореновского района.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России по Краснодарскому краю Борис Левитский арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Фигурант находится в Москве под стражей.

Кущевский районный суд признал виновным экс-главу Новомихайловского сельского поселения Юрия Николенко по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Чиновника приговорили к штрафу в размере 1,1 млн руб.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Ейского городского суда в отношении бывших сотрудников полиции Сергея Фролова и Алексея Фалюна, осужденных за получение взятки.

На Кубани в июле выдали 2 тыс. ипотек с господдержкой на 11 млрд руб. Средний размер льготного кредита достиг 5,8 млн руб., что на 3% выше прошлогоднего показателя.

В Краснодарском крае до конца 2025 года прогнозируют сохранение низкого уровня безработицы.

Компания «Инвестстрой» Сергея Галицкого создала дочернюю компанию ООО «Форно Групп» (Forno Group). Организация зарегистрирована в Краснодаре и осуществляет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Группа компаний «Ренна», владеющая брендом «Коровка из Кореновки», заявила о признаках дискредитирующей информационной кампании против своей продукции.