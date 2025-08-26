Суд утвердил приговор экс-полицейским в Ейске по делу о взяточничестве

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Ейского городского суда в отношении бывших сотрудников полиции Сергея Фролова и Алексея Фалюна, осужденных за получение взятки. Судебная коллегия по уголовным делам отклонила апелляционные жалобы, посчитав назначенное наказание законным и обоснованным, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фигуранты Фролов и Фалюн, занимавшие должности в ГУ МВД по Краснодарскому краю, были признаны виновными по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По материалам дела, 4 июня 2024 года в Ейске они выявили склад с контрафактной алкогольной продукцией и предложили владельцу за 300 тыс. руб. не изымать товар и оказывать дальнейшее покровительство. Предприниматель обратился в правоохранительные органы, после чего при передаче денег полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД по региону.

Суд первой инстанции назначил каждому наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и пятилетнего запрета на работу в правоохранительных органах. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков