Кущевский райсуд оштрафовали экс-чиновника на 1 млн рублей за получение взятки

Кущевский районный суд признал виновным экс-главу Новомихайловского сельского поселения Юрия Николенко по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Чиновника приговорили к штрафу в размере 1,1 млн руб. и лишили права занимать государственные и муниципальные должности на два года.

Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно приговору, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», в администрацию поступило коммерческое предложение от индивидуального предпринимателя о поставке детского игрового и спортивного оборудования для муниципальных нужд. Юрий Николенко потребовал от бизнесмена 30 тыс. руб. за заключение контрактов именно с ним.

После достигнутой договоренности между администрацией и предпринимателем заключили два договора на поставку оборудования общей стоимостью 650 тыс. руб. Первый контракт предусматривал поставку товаров на 550 тыс. руб., второй — на 100 тыс. руб.

Предприниматель выполнил свои обязательства по поставке оборудования, а администрация перечислила полную сумму за товары. После этого бизнесмен с помощью мобильного банка перевел Юрию Николенко обещанную взятку в размере 30 тыс. руб., сказано в материалах дела.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. От дачи показаний господин Николенко отказался, воспользовавшись правом, закрепленным в Конституции России, но подтвердил показания, которые давал во время предварительного расследования.

В конце января 2025 года официально сообщалось, что глава Новомихайловского сельского поселения Юрий Николенко досрочно покинул занимаемую должность «по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами». Исполняющим обязанности главы Новомихайловского сельского поселения назначена Юлия Мещанинова.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд.

Лия Пацан