На Кубани спрогнозировали динамику безработицы до конца 2025 года

В Краснодарском крае до конца 2025 года прогнозируют сохранение низкого уровня безработицы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в апреле показатель безработицы в крае составлял 0,2%. В министерстве прогнозируют, что в течение года резких изменений не предвидится.

Возможен лишь небольшой рост числа официально нетрудоустроенных граждан, что связано с окончанием летнего сезона и завершением временных работ.

По состоянию на 22 августа на учете в региональных центрах занятости состояли 8,3 тыс. безработных. Средняя продолжительность поиска работы в первом полугодии составила 3 месяца.

Всего с начала 2025 года в службу занятости обратились 27 тыс. человек. При содействии центра трудоустроены 13,7 тыс. человек, что составляет 50,7% от общего числа обратившихся.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что минтруд Краснодарского края назвал отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году. Наибольший доход по вакансиям в регионе зафиксирован в строительстве — 97,7 тыс. руб.

Нурий Бзасежев