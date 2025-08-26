На Кубани в июле выдали 2 тысячи ипотек с господдержкой на 11 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало рост выдачи льготных ипотечных кредитов в июле 2025 года. За месяц банки оформили 46,5 тыс. займов с господдержкой на общую сумму 269,7 млрд руб. Доля таких программ составила 59% от общего количества ипотек и 78% от объема. По сравнению с июлем прошлого года число выдач увеличилось на 75%, объем — на 81%. В Краснодарском крае выдали свыше 2 тыс. таких ипотек.

Средний размер льготного кредита достиг 5,8 млн руб., что на 3% выше прошлогоднего показателя. Средний срок кредитования вырос на 30 месяцев и составил 320 месяцев (26 лет и 8 месяцев). Относительно июня количество выданных займов увеличилось на 8%, объем — на 9%.

За январь—июль 2025 года было оформлено 256,5 тыс. кредитов с господдержкой на 1,47 трлн руб., что на 41% меньше по количеству и на 36% меньше по объему, чем годом ранее.

Лидерами по объему льготной ипотеки в июле стали Москва (32,4 млрд руб.), Московская область (22 млрд руб.), Санкт-Петербург (15 млрд руб.), Краснодарский край (11,4 млрд руб.) и Татарстан (9,2 млрд руб.). Самые крупные кредиты брали заемщики в Москве (8,5 млн руб. в среднем), Подмосковье (7,7 млн руб.) и Санкт-Петербурге (7,4 млн руб.).

Максимальный средний срок кредитования зафиксирован в Тыве и Севастополе — 29 лет, минимальный в Архангельской области и Хабаровском крае — 21 год. В Москве и республике Марий Эл льготные займы выдавались в среднем на 27 лет и 2 месяца, в Санкт-Петербурге и Тульской области — на 27 лет и 10 месяцев.

Вячеслав Рыжков