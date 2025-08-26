Главные новости за 26 августа. Ростов-на-Дону и область

Ростовская область стала лидером ЮФО по промышленной политике. Доля промышленности в экономике Ростовской области составляет примерно 30%.

Генеральным директором ООО «Хлебозавод Юг Руси» назначен один из учредителей компании по продаже муки и макарон «Футурофудс» Игорь Глуховцев. Половина акций «Футурофудс» принадлежит тверскому производителю хлеба и мучных кондитерских изделий «Знатные хлеба», входящему в крупный агрохолдинг «Мелком».

В Ростовской области вынесли приговоры замглавы администрации Батайска по территориальному развитию и строительству Владимиру Горелкину и директору муниципальному архитектурно-планировочному бюро Андрею Шепелеву. Чиновников обвиняли по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С января по июнь 2025 года в Ростове-на-Дону число аварий выросло на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 416 ДТП. Это самый высокий количественный показатель в регионе, но самый низкий в процентном выражении.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию 28 августа в 12:00, где представит ключевые итоги работы и стратегию развития региона.

В Ростовской области 90-километровый участок федеральной трассы М-4 «Дон» переведут на платный режим в 2027 году после завершения реконструкции. В рамках реконструкции планируется затронуть 11 транспортных развязок. Предусмотрена также реконструкция 16 мостовых сооружений и строительство четырех новых мостов. 7990002

В Ростове-на-Дону спрос на пищевое и торговое оборудование для бизнеса показали наибольший рост спроса — 19% и 4% соответственно — за второй квартал 2025 года.