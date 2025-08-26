В Батайске двум экс-чиновникам вынесли приговор за превышение полномочий

В Ростовской области вынесли приговоры замглавы администрации Батайска по территориальному развитию и строительству Владимиру Горелкину и директору муниципальному архитектурно-планировочному бюро Андрею Шепелеву. Чиновников обвиняли по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Следствие считало, что Горелкин и Шепелев требовали от коммерсантов перечислять деньги на счет строительной компании за вынесение положительных решений комиссий на публичных слушаниях. Всего по материалам дела установлены более десяти предпринимателей, которых вынудили перечислить средства.

Батайским городским судом Ростовской области подсудимые признаны виновными. Владимира Горелкина приговорили к четырем годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах самоуправления на срок два года и три месяца. Андрея Шепелева — к 3,5 годам исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев