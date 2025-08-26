В Ростовской области трасса М-4 «Дон» станет платной после завершения реконструкции

В Ростовской области 90-километровый участок федеральной трассы М-4 «Дон» переведут на платный режим в 2027 году после завершения реконструкции. Об этом сообщила заместитель губернатора региона, министр транспорта Алена Беликова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Беликовой, участок протяженностью с 933-го по 1024-й километр проходит по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, а также городов Каменск-Шахтинский и Шахты.

«Оплата за проезд будет взиматься после завершения реконструкции в 2027 году. В рамках реконструкции планируется затронуть 11 транспортных развязок. Три из них построят заново для устранения пересечений на одном уровне с другими дорогами. Также предусмотрена реконструкция 16 мостовых сооружений и строительство четырех новых мостов»,— заявила министр.

Работы по модернизации дороги проводит государственная компания «Автодор».

Валентина Любашенко