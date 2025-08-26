Спрос на пищевое оборудование для бизнеса в Ростове-на-Дону вырос на 19%

В Ростове-на-Дону спрос на пищевое и торговое оборудование для бизнеса показали наибольший рост спроса — 19% и 4% соответственно — за второй квартал 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Лидерами предложения и спроса стали торговое, пищевое и промышленное оборудование. Чаще всего представители сообщества интересовались холодильным оборудованием (+41%), инвентарем для салонов красоты (+48%) и рекламным оборудованием (+27%).

В сфере общепита также вырос интерес к тепловому оборудованию (+10%), а в торговом сегменте — к павильонам и фудтракам (+12%). По предложению пищевое и торговое оборудование увеличились на 14% и 7%. Лучшую динамику демонстрируют холодильное (+18%) и тепловое оборудование (+16%), а также кухонный инвентарь (+11%).

Уличные фудтраки, павильоны и точки с напитками становятся понятным и простым для запуска видом бизнеса, особенно среди молодых предпринимателей, считают эксперты «Авито». Так, в регионе фризер для мороженого в среднем можно приобрести за 166 тыс. руб., установку для производства кваса и лимонадов — за 299 тыс. руб., а новый фудтрак — за 933 тыс. руб.

Константин Соловьев