Врио губернатора Ростовской области проведет пресс-конференцию 28 августа

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию 28 августа в 12:00, где представит ключевые итоги работы и стратегию развития региона. Об этом сообщила пресс-служба руководителя области.

По информации ведомства, трансляция мероприятия пройдет в прямом эфире телеканала «ДОН 24», на портале «don24.tv», на радиостанции «ФМ-на Дону» и в соцсетях областного правительства. Следить за выступлением можно будет онлайн в соцсетях телеканала «ДОН 24» на Rutube, во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и в Тelegram-канале.

«В пресс-конференции участвуют 115 аккредитованных журналистов. Среди них — представители из городов и районов Ростовской области, которые подключатся по видеосвязи из студий в администрациях муниципалитетов»,— пояснили в пресс-службе ведомства.

Валентина Любашенко