В Ростове количество дорожных аварий выросло на 8,3%

С января по июнь 2025 года в Ростове-на-Дону число аварий выросло на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 416 ДТП. Это самый высокий количественный показатель в регионе, но самый низкий в процентном выражении. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Наибольший процентный рост ДТП в первом полугодии 2025 года отмечен в Донецке (+400%), при этом в городе произошло всего пять дорожных происшествий, за ним идет Мартыновский район (+100%) — 10 ДТП. На третьем месте оказался Каменский район с ростом аварийности на 77,8% (16 ДТП).

По количеству зарегистрированных ДТП в тройку лидеров вошли Ростов-на-Дону (416 аварий), Таганрог (60 ДТП) и Батайск (19 дорожных происшествий).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года на дорогах Ростовской области погибло 189 человек, что на 19,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (235 погибших). Пострадавших также стало меньше — около 1,4 тыс. человек против 1,5 тыс. по результатам шести месяцев 2024 года.

В тройку основных причин дорожных аварий вошли несоблюдение скоростного режима (351 ДТП), нарушений правил проезда перекрестков (207 ДТП) и нарушения правил проезда по пешеходным переходам (108 ДТП).

Наталья Белоштейн