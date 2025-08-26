Главные новости к утру 26 августа

Генеральная прокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением признать экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова

ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин в ряде регионов. Эта тема обсуждалась на заседании под руководством вице-премьера Александра Новака, который поручил профильным ведомствам следить за ситуацией на рынке.

Иск миноритарных акционеров британской Petropavlovsk PLC к Московской бирже, Газпромбанку и Уральской горно-металлургической компании (УГМК) направлен на защиту прав инвесторов и получение информации о сделках, приведших к утрате контроля над российскими активами Petropavlovsk.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году может вырасти на 6,1%. Пшеница прибавит более 3%, а масличные — более 11%. Позитивные ожидания после провального прошлого года и сокращения посевных площадей под часть культур аналитикам позволяет формировать удачная погода в большинстве регионов страны.

РФ нарастила экспорт энергетического угля почти на 19% по итогам первого полугодия. Наиболее заметно выросли поставки в Индию, Турцию, Индонезию и Малайзию.

Рынок технологий искусственного интеллекта в 2025 году может вырасти на 25–30%, до 1,9 трлн руб. При этом 95% выручки от монетизации ИИ приходится на пять крупнейших компаний. Участники рынка говорят, что такая оценка может быть завышенной, так как у лидеров рынка ИИ не является основным направлением деятельности.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что попытка «отменить» американского режиссера Вуди Аллена из-за его участия в Московской международной неделе кино «упускает суть». Об этом он написал в соцсети Х. По словам господина Дмитриева, «Россия не изолирована, а искусство должно строить мосты».

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет противостоять странам, «нападающим» на американские технологические компании. Об этом он написал в соцсети Truth Social. «Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и правила цифровых рынков предназначены для нанесения вреда или дискриминации по американской технологии. Они также, возмутительно, дают полный проход к крупнейшим технологическим компаниям Китая. Это должно закончиться и закончить сейчас!» — написал он.

В Вашингтоне в ближайшие дни побывает замминистра торговли Китая Ли Чэнган для встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром или его заместителями, а также высокопоставленными чиновниками министерства финансов США. Как сообщает The Wall Street Journal, Ли Чэнган также встретится с представителями американских деловых кругов.