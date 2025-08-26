WSJ: Китай и США проведут переговоры по вопросам торговли

В Вашингтоне в ближайшие дни побывает замминистра торговли Китая Ли Чэнган для встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром или его заместителями, а также высокопоставленными чиновниками министерства финансов США. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, Ли Чэнган также встретится с представителями американских деловых кругов.

Издание обращает внимание, что администрация Трампа в последнее время «смягчила свой конфронтационный тон в отношении Пекина», а президент США уделяет внимание «попыткам заключить экономическую сделку с Китаем». Официальные лица двух стран также ведут переговоры о возможном саммите между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином. При этом «торговая напряженность между двумя мировыми экономическими державами» не утихает.

На предстоящих переговорах представитель Китая обсудит закупки американской сои, на чем ранее настаивал господин Трамп. При этом Ли Чэнган «продолжит настаивать на ослаблении ограничений на продажу американской высокотехнологичной продукции Китаю».

Влад Никифоров, Иркутск