Акционеры Petropavlovsk PLC назвали цели иска к УГМК

Иск миноритарных акционеров британской Petropavlovsk PLC к Московской бирже, Газпромбанку и Уральской горно-металлургической компании (УГМК) направлен на защиту прав инвесторов и получение информации о сделках, приведших к утрате контроля над российскими активами Petropavlovsk. Об этом “Ъ” сообщил представитель истцов.

Как говорится в сообщении, ключевые цели иска — оспорить решение Московской биржи об исключении акций Petropavlovsk из котировальных списков, а также запрос документов по сделкам, связанным с переуступкой долга Petropavlovsk перед Газпромбанком в пользу УГМК и приобретением УГМК производственных активов Petropavlovsk в РФ.

По результатам анализа документов, при наличии правовых оснований, возможны обращение в правоохранительные органы для получения правовой оценки сделок и действий должностных лиц ответчиков, а также обращение в суд с иском о компенсации понесенных убытков миноритарными акционерами, говорится в сообщении истцов.

Petropavlovsk входила в число крупных российских золотодобытчиков. Основным кредитором компании был Газпромбанк, который по условиям соглашения выкупал все золото компании. Но из-за санкций против банка золотодобытчик потерял возможность продавать металл и проводить платежи по кредитам. В апреле 2022 года Газпромбанк передал «УГМК-Инвест» права требования по кредиту предприятий Petropavlovsk на $201 млн с учетом процентов. В июле того года Petropavlovsk PLC инициировала процедуру несостоятельности и приостановку листинга на Лондонской фондовой бирже. В том же месяце бумаги компании перестали торговаться на Московской бирже. А в августе Petropavlovsk PLC и ее внешние управляющие договорились о продаже активов УГМК за более чем $600 млн. В 2024 году миноритарные акционеры Petropavlovsk и Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) обращались к УГМК с просьбой выкупить их акции, указывая, что в процессе сделки с УГМК пострадал широкий круг розничных инвесторов.

