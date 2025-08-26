ФАС возбудила несколько дел из-за завышения цен на заправках в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел из-за завышения цен на бензин в ряде регионов. Эта тема обсуждалась на заседании под руководством вице-премьера Александра Новака, который поручил профильным ведомствам следить за ситуацией на рынке.

В нескольких регионах России наблюдаются проблемы с топливом. В Крыму зафиксирован рост оптовых цен, а на некоторых заправках возник дефицит. Аналогичные трудности с поставками из-за логистики и возросшего товаропотока есть в Забайкалье и Курильском районе, где были введены временные ограничения на продажу бензина АИ-95.

Помимо этого, ФАС завела дело против компании «Газпром ГНП продажи» (входит в ПАО «Газпром») из-за снижения объемов продаж топлива на Петербургской бирже. Сургутский ЗСК, принадлежащий ей, сократил поставки бензина на биржу: АИ-92 на 74%, АИ-95 на 50% с 20 мая по 27 июня.

В России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Согласно сообщению правительства, его продлят.