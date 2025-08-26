Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Генеральная прокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением признать экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По информации агентства, иск был зарегистрирован 22 августа. Основанием для разбирательства стал федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Денис Штенгелов ранее был одним из собственников кемеровского комплекса «Зимняя вишня», который стал известен после пожара в 2018 году, унесшего жизни 60 человек. С 2008 года он живет в Австралии. В прошлом году Forbes оценил его состояние в $1,3 млрд.

Николай Штенгелов с 1995 по 2005 год занимался бизнесом в Томске, в то же время основав несколько компаний на Украине. С 2016 по 2018 год он был депутатом Приморского райсовета Запорожской области от Аграрной партии Украины.