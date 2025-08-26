Россия раздала топливо

РФ нарастила экспорт энергетического угля почти на 19% по итогам первого полугодия. Наиболее заметно выросли поставки в Индию, Турцию, Индонезию и Малайзию. Однако глобальные долгосрочные тренды для российских экспортеров энергетического угля остаются негативными, а экспорт даже при подросших ценах — нерентабельным для большинства компаний.

По итогам первой половины 2025 года Россия нарастила экспорт энергетического угля почти на 19% год к году, более чем до 69 млн тонн, следует из данных, предоставленных “Ъ” участниками рынка. Наиболее заметно выросли поставки в Индию (на 33%, до 10 млн тонн), Турцию (на 53%, до 13,9 млн тонн), Индонезию (на 22%, до 2,1 млн тонн) и Малайзию (на 31%, до 1,1 млн тонн). Угольщики также смогли наладить или возобновить поставки в Оман, Иран, Панаму, Ливан, Армению, Польшу, Судан и на Маршалловы Острова. Прекратились отгрузки в Мьянму, Таиланд, Киргизию, Болгарию, Латвию и Узбекистан.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) оценивают рост экспорта энергетического угля на уровне 6% за первое полугодие и 7,5% за семь месяцев с учетом роста в июле. Расхождение возможно из-за того, что в других источниках могли учитываться металлургические угли PCI как энергетические. Например, в Индонезию экспортируются только металлургические угли и виден рост экспорта PCI в Индонезию и Малайзию, но не энергетики, говорит директор ЦЦИ Евгений Грачев. По энергетическому углю, добавляет он, более заметен рост поставок в Турцию и Южную Корею.

К концу лета конъюнктура на рынке энергетического угля в Азиатском регионе сложилась благоприятно для российских экспортеров, следует из данных NEFT Research. По информации аналитиков, стоимость угля калорийностью 5550 ккал в дальневосточных портах за неделю, завершившуюся 17 августа, выросла на 5,6%, до $70,1 за тонну. Рост котировок в NEFT Research объясняют сокращением предложения и повышением внутренних цен на уголь в Китае на фоне пикового летнего спроса на электроэнергию. Учитывая, что австралийские поставщики сократили отгрузки угля средней калорийности, в ближайшие недели потребители в КНР могут столкнуться с дефицитом импортного сырья и, как следствие, с новым витком ценового роста, полагают аналитики.

Возможно, предстоящий отопительный сезон также поддержит котировки, добавляет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Тем не менее, подчеркивает он, для большинства компаний текущие ценовые уровни не позволяют торговать с маржой. Партнер направления «Инвестиции и рынки капитала» компании Kept Сергей Казачков говорит, что мировые котировки могут вырасти еще на $5–10 за тонну, но с учетом текущих затрат на логистику поставки энергетических углей в восточном направлении, скорее всего, будут с небольшой маржой либо близки к себестоимости.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что при текущих ценах и курсе российские добытчики энергетического угля без собственных логистических мощностей могут работать в плюс только на Дальнем Востоке, зарабатывая около $8 c тонны угля,— в основном благодаря значительному снижению стоимости логистики в первом полугодии. Экспорт через южные и северо-западные порты, по его словам, остается убыточным: на этих направлениях производители теряют $7 и $12 с тонны соответственно.

Краткосрочное улучшение конъюнктуры вызвано в первую очередь разовыми факторами, такими как природные катаклизмы в Австралии, а перспективы для российских угольщиков остаются не самыми радужными, говорит главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Хотя и Китай, и Индия продолжают развивать угольную генерацию, они одновременно наращивают собственную добычу и активно развивают возобновляемую энергетику. А логистическое плечо ставит российскую отрасль в невыгодное положение по сравнению с Австралией и рядом других конкурентов, продолжает эксперт. Пропускная способность железнодорожных магистралей — БАМа и Транссиба — и развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке — это главные драйверы, которые могут стимулировать или тормозить экспорт в Азию, добавляет начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

Положительная конъюнктура в последние недели отмечалась и на рынке коксующегося угля, где цены укрепились из-за погодных проблем в Австралии и повышения котировок на рынке Китая. Впрочем, и в случае металлургического сырья эксперты не ожидают долгосрочного восстановительного тренда (см. “Ъ” от 25 августа).

Полина Трифонова