Трамп заявил о намерении противостоять странам, «нападающим» на техкомпании США

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет противостоять странам, «нападающим» на американские технологические компании. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и правила цифровых рынков предназначены для нанесения вреда или дискриминации по американской технологии. Они также, возмутительно, дают полный проход к крупнейшим технологическим компаниям Китая. Это должно закончиться и закончить сейчас!» — написал он.

Президент США потребовал от стран с цифровыми налогами отменить «дискриминационные меры», угрожая в противном случае ввести тарифы на их экспорт и ограничить доступ к американским технологиям.