Глава РФПИ в ответ на критику Вуди Аллена заявил, что «Россия не изолирована»

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что попытка «отменить» американского режиссера Вуди Аллена из-за его участия в Московской международной неделе кино «упускает суть». Об этом он написал в соцсети Х.

По словам господина Дмитриева, «Россия не изолирована, а искусство должно строить мосты».

Ранее МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в кинонеделе, назвав его «позором» и заявив, что культура не должна использоваться для «отбеливания преступлений».

Комментируя критику, Вуди Аллен в интервью The Guardian подчеркнул, что «твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ», но не считает, что «прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь».