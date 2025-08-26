Глава РФПИ в ответ на критику Вуди Аллена заявил, что «Россия не изолирована»
Дмитриев в ответ на критику Вуди Аллена: искусство должно строить мосты
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что попытка «отменить» американского режиссера Вуди Аллена из-за его участия в Московской международной неделе кино «упускает суть». Об этом он написал в соцсети Х.
По словам господина Дмитриева, «Россия не изолирована, а искусство должно строить мосты».
Ранее МИД Украины осудил участие Вуди Аллена в кинонеделе, назвав его «позором» и заявив, что культура не должна использоваться для «отбеливания преступлений».
Комментируя критику, Вуди Аллен в интервью The Guardian подчеркнул, что «твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ», но не считает, что «прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь».