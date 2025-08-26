Урожай разросся на полях

Урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году может вырасти на 6,1%. Пшеница прибавит более 3%, а масличные — более 11%. Позитивные ожидания после провального прошлого года и сокращения посевных площадей под часть культур аналитикам позволяет формировать удачная погода в большинстве регионов страны. Но фактором риска для аграриев станет продиктованное ростом предложения снижение цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в текущем сельскохозяйственном году (с июля 2025 по июнь 2026 года) составит 132,4 млн тонн, увеличившись на 6,1% год к году, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Дополнительно 3,1 млн тонн могут собрать на новых территориях. Ожидания выросли: относительно февраля прогноз урожая зернобобовых повышен на 1,2%. Валовой сбор пшеницы, наиболее массовой культуры, согласно прогнозу ЦЦИ, составит 85,8 млн тонн. Значение увеличилось на 3,9% год к году и на 2,8% относительно майских ожиданий аналитиков.

В «Совэконе» прогнозируют увеличение урожая зерновых культур в этом году на 3,7% год к году, до 130,5 млн тонн. Пшеница может прибавить 3,4%, до 85,4 млн тонн. В компании существенно скорректировали прогноз в сторону увеличения. В октябре прошлого года они рассчитывали на урожай пшеницы на уровне 80,1 млн тонн (см. “Ъ” от 22 октября 2024 года).

Урожай зерна может начать расти после провального прошлого года. По данным Росстата, сбор пшеницы в России в 2024 году сократился на 11,1% год к году, до 82,6 млн тонн. Рост наметился вопреки сокращению посевных площадей. Их общий объем в России год к году снизился на 1,1%, до 79,3 млн га по результатам весеннего учета. Зерновые и зернобобовые, по данным Росстата, потеряли 5,1%, до 43,8 млн га.

В ЦЦИ связывают растущие ожидания с увеличением урожайности по всем ключевым регионам, кроме юга. Директор «Совэкона» Андрей Сизов ключевым фактором называет погодные условия. На юге, в первую очередь в Ростовской области и Краснодарском крае, была засуха. Но во всех остальных крупных районах производства ситуация благоприятная, поясняет он.

Хотя гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко называет текущий год сложным для аграриев: из-за недостаточной влажности почвы урожайность некоторых культур оказалась на 10–15% ниже плановой. Цены на продукцию, по его словам, показывают сезонный спад. По данным «Совэкона», 20 августа стоимость пшеницы четвертого класса составила 14,18 тыс. руб. за тонну, третьего — 14,5 тыс. руб. за тонну. Перспективы дальнейшего роста — под вопросом, полагает господин Сизов. Предпосылок эксперт не видит: предложение растет, рубль стабилен, а экспортные цены в последние недели снижаются.

Совокупный урожай ключевых масличных культур (подсолнечника, рапса и сои), согласно консенсус-прогнозу ЦЦИ, в сельскохозяйственном году-2025/26 может составить 31,6 млн тонн, прибавив 11,2% год к году. На новых территориях соберут еще 1,5 млн тонн. Прогноз «Совэкона» по подсолнечнику — рост урожая на 5,9%, до 17,9 млн тонн, сое — на 12,7%, до 8 млн тонн. Рапс может прибавить 10,6%, до 5,2 млн тонн.

Для масличных, в отличие от зерновых, растущие ожидания объясняются в первую очередь увеличением посевных площадей. Аграрии массово переходят на эти культуры, рассматривая их как более рентабельные (см. “Ъ” от 22 мая). По данным Росстата, в этом году посевные площади под подсолнечник в России расширились на 13,2%, до 1,1 млн га, для рапса — на 8,6%, до 2,96 млн га. Соя прибавила 10,2%, до 4,73 млн га. Андрей Недужко отмечает, что подсолнечник на юге страны в этом году также столкнулся со сложностями из-за засухи. Но за счет других регионов общая урожайность культуры может быть выше.

Аналитики OleoScope в контексте рекордных урожаев подсолнечника рассчитывают на увеличение производства растительного масла в новом году на 5%, до 7,4 млн тонн. Прогноз по экспорту аналитики повысили с 4,7 млн до 5,2 млн тонн. Эксперты обращают внимание на то, что по итогам уходящего сезона (на рынке масличных он длится до конца августа) загрузка перерабатывающих мощностей сократилась на 7 процентных пунктов, до 89%. В новом году загрузка может вырасти при обоснованной цене урожая, считают в компании.

Господин Недужко отмечает, что многие производители работают по форвардным контрактам и не будут испытывать проблем с реализацией. Но рост предложения — один из ключевых факторов возможного снижения цен для подсолнечника: его экспорт за рубеж сейчас фактически закрыт. По данным «Совэкона», подсолнечник на внутреннем рынке стоит 35,4 тыс. руб. за тонну, за неделю значение выросло на 2,8%.

Александра Мерцалова