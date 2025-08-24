Главные новости за выходные 23–24 августа

Между Россией и Украиной днем 24 августа был проведен обмен военнопленными. Стороны передали друг другу по 146 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Помимо этого, в Россию были возвращены восемь жителей Курской области, которые удерживались украинской стороной.

Косметический ритейлер «Рив Гош» может перейти под контроль «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка по продаже сети, по данным источников «Ъ», находится на финальной стадии. Нынешние владельцы, включая кипрскую Rive Gauche Group Ltd, планируют полностью выйти из капитала. Сохранить долю может лишь соосновательница Лариса Карабань.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью NBC заявил, что Россия признает «де-факто главой режима» президента Украины Владимира Зеленского и готова с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC заявил, что в Белом доме не считают, что конфликт на Украине будет завершен «в одночасье», но надеются, что мир будет достигнут не позднее, чем через полгода. По его мнению, сейчас главное, что нужно решить — это территориальный вопрос и гарантии безопасности. «Украинцы в конечном итоге примут решение о том, где проведут территориальные границы в своей стране»,— сказал господин Вэнс.

Центральный детский магазин на Лубянке временно приостановил работу после взрыва баллона с гелием на третьем этаже. По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, трое получили ранения. Двух госпитализировали, одному помощь оказали на месте. Предварительная причина взрыва — техническая неисправность баллона. Наибольшие повреждения получил магазин «Передвижник», где продаются товары для изобразительного творчества.

Администрация президента США одобрила продажу Украине 3,35 тыс. ракет увеличенной дальности действия ERAM, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Они должны поступить на Украину в течение шести недель. WSJ также пишет, что с конца весны Пентагон не дает разрешения Украине на удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.

Следственный комитет сообщил о задержании блогера Арсена Маркаряна. По версии следствия, «не позднее 25 февраля» блогер, «осведомленный о популярности одного из видеохостингов», опубликовал видеозапись. В ней содержалась информация «об оскорблении памяти защитников Отечества».

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».