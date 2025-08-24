Центральный детский магазин на Лубянке временно приостановил работу после взрыва

После взрыва баллона с газом на третьем этаже Центрального детского магазина на Лубянке в здании начали работать сотрудники правоохранительных органов. Магазин временно приостановил работу, сообщила пресс-служба ЦДМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, трое получили ранения. Двух госпитализировали, одному помощь оказали на месте. Предварительная причина взрыва — техническая неисправность баллона.

В пресс-службе ЦДМ сообщили, что взрыв произошел у одного из арендаторов. Telegram-канал Mash отмечал, что ЧП случилось рядом с кафе «Шоколадница». По словам очевидцев, наибольшее повреждения получил магазин «Передвижник», где продаются краски и холсты.