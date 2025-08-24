Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «146 на 146»

Между Россией и Украиной днем 24 августа был проведен обмен военнопленными. Стороны передали друг другу по 146 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Помимо этого, в Россию были возвращены восемь жителей Курской области, которые удерживались украинской стороной.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты»,— говорится в сообщении Минобороны.

Сейчас возвращенные российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.