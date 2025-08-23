Задержан блогер Арсен Маркарян

Следственный комитет сообщил о задержании блогера Арсена Маркаряна. Он подозревается «в оскорблении памяти защитников Отечества», заявили в Следственном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Арсена Маркаряна Фото: Соцсети Арсена Маркаряна

В начале года прокуратура Москвы передала СКР материалы проверки в отношении блогера для возбуждения уголовного дела о призывах к терроризму. Предположительно, после этого он покинул Россию. Утром 23 августа СМИ сообщили, что в отношении блогера было возбуждено уголовное дело «о реабилитации нацизма» и что он, возможно, вернулся в РФ. СКР подтверждает эти сведения.

«Фигурант задержан на территории Московского региона, — сообщили в ведомстве. — В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел».

По версии следствия, «не позднее 25 февраля» блогер, «осведомленный о популярности одного из видеохостингов», опубликовал видеозапись. В ней содержалась информация «об оскорблении памяти защитников Отечества». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. В ведомстве добавили, что «ранее фигурант был объявлен в розыск», его удалось задержать в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции.

«Он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти», — добавили в СКР.

Арсен Маркарян начал карьеру блогера в 2014 году. Получил известность из-за неоднозначных высказываний о женщинах.