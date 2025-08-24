Главные анонсы 25—31 августа
Важнейшие события предстоящей недели
25 августа, понедельник
В Ереване пройдет судебное заседание по делу арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следственный комитет страны обвиняет в призывах к свержению власти.
В Финляндии начнутся учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США.
26 августа, вторник
В Татарстане начнутся выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо — 2025» и Татарстанский нефтегазохимический форум.
27 августа, среда
Арбитражный суд Московской области рассмотрит заявление налоговой инспекции, требующей признать банкротом АНО «Футбольный клуб "Химки"» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 млн руб.
В США запланировано введение дополнительных импортных пошлин на товары из Индии в размере 25%.
В Венеции откроется 82-й Венецианский кинофестиваль.
28 августа, четверг
В московском парке «Зарядье» начнется Московская неделя моды.
В Москве начнется Кубок мэра Москвы по хоккею — единственный предсезонный столичный турнир клубов КХЛ.
29 августа, пятница
Будет опубликован обзор Центрального банка РФ.
В Москве начнется командный чемпионат России по самбо.
30 августа, суббота
В Москве пройдет литературно-музыкальный фестиваль авторского проекта Сергея Минаева «ЧТИВО».
Начнутся матчи седьмого тура чемпионата России по футболу.
31 августа, воскресенье
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.
В Витебской области Белоруссии начнутся учения в рамках Организации договора о коллективной безопасности.