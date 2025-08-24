Главные анонсы 25—31 августа

25 августа, понедельник

В Ереване пройдет судебное заседание по делу арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого следственный комитет страны обвиняет в призывах к свержению власти.

В Финляндии начнутся учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США.

26 августа, вторник

В Татарстане начнутся выставка беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо — 2025» и Татарстанский нефтегазохимический форум.

27 августа, среда

Арбитражный суд Московской области рассмотрит заявление налоговой инспекции, требующей признать банкротом АНО «Футбольный клуб "Химки"» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 млн руб.

В США запланировано введение дополнительных импортных пошлин на товары из Индии в размере 25%.

В Венеции откроется 82-й Венецианский кинофестиваль.

28 августа, четверг

В московском парке «Зарядье» начнется Московская неделя моды.

В Москве начнется Кубок мэра Москвы по хоккею — единственный предсезонный столичный турнир клубов КХЛ.

29 августа, пятница

Будет опубликован обзор Центрального банка РФ.

В Москве начнется командный чемпионат России по самбо.

30 августа, суббота

В Москве пройдет литературно-музыкальный фестиваль авторского проекта Сергея Минаева «ЧТИВО».

Начнутся матчи седьмого тура чемпионата России по футболу.

31 августа, воскресенье

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

В Витебской области Белоруссии начнутся учения в рамках Организации договора о коллективной безопасности.