Косметический ритейлер «Рив Гош» может перейти под контроль «Севергрупп» Алексея Мордашова. Сделка по продаже сети, по данным источников «Ъ», находится на финальной стадии. Нынешние владельцы, включая кипрскую Rive Gauche Group Ltd, планируют полностью выйти из капитала. Сохранить долю может лишь соосновательница Лариса Карабань.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса составляет 5–6 млрд руб. «Это уже два года убыточный бизнес»,— отметил эксперт. В «Севергрупп» и «Рив Гош» отказались от комментариев.

Сеть, основанная в 1995 году, насчитывает более 250 магазинов в 88 городах. Эксперты полагают, что новый собственник может интегрировать «Рив Гош» в свой ритейл-дивизион, объединив логистику и закупки с «Лентой» и «Улыбкой радуги». При этом, как отмечает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова, сети важно сохранить премиальное позиционирование.

