Лавров: Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова к встрече

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью NBC заявил, что Россия признает «де-факто главой режима» президента Украины Владимира Зеленского и готова с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.

«Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно Конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является. Так что да, президент России Владимир Путин готов с ним встретиться», — сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС).

«Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен,— продолжил министр.— Ведь легитимность — это отдельная тема. Вне зависимости от того, когда может состояться эта встреча (и она должна быть хорошо подготовлена), и вопрос о том, кто будет подписывать документ с украинской стороны — очень важен».

Во время саммита РФ-США на Аляске 15 августа встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не обсуждалась, заявил Сергей Лавров. Эту тему подняли позже, отметил он, «можно сказать, экспромтом». По словам министра, эту тему начали поднимать уже позже, после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленский и европейскими лидерами в Вашингтоне.

Сергей Лавров отметил, что Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом «четко заявил», что Россия готова продолжать прямые переговоры с украинского стороной, которые начались в Стамбуле. Делегации России и Украины, сказал господин Лавров, «встречались и будут встречаться» в Стамбуле.