Вице-президент США Вэнс допустил завершение конфликта на Украине через полгода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью NBC заявил, что в Белом доме не считают, что конфликт на Украине будет завершен «в одночасье», но надеются, что мир будет достигнут не позднее, чем через полгода.

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

По его мнению, сейчас главное, что нужно решить — это территориальный вопрос и гарантии безопасности. «Украинцы в конечном итоге примут решение о том, где проведут территориальные границы в своей стране»,— сказал господин Вэнс.

Сейчас страны ЕС и Украина в координации с США разрабатывают гарантии безопасности. Они, среди прочего, подразумевают отправку военных контингентов из разных стран на территорию Украины. Российская сторона выступает категорически против присутствия иностранных войск в каком-либо формате на Украине.