WSJ: США одобрили продажу Украине 3 тысяч ракет дальнего радиуса
Администрация президента США одобрила продажу Украине 3,35 тыс. ракет увеличенного радиуса действия ERAM, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Они должны поступить на Украину в течение шести недель.
По словам собеседников издания, общая сумма пакета военной помощи составляет $850 млн. Что входит в него помимо ракет ERAM, неизвестно. Основную часть помощи оплатили европейские страны.
Как добавляет WSJ, власти США откладывали решение о продаже ракет до завершения переговоров Дональда Трампа с президентами России Владимиром Путиным на Аляске и Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
Радиус действия ракет ERAM — 240-450 км. WSJ также пишет, что с конца весны Пентагон не дает разрешения Украине на удары дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России.