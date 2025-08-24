Главные новости за неделю с 18 по 24 августа. Ростов-на-Дону и область.

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Врио губернатора Юрий Слюсарь и министр сельского хозяйства Оксана Лут обсудили ситуацию в аграрном секторе региона на рабочей встрече в Москве. На встрече отметили важность агрострахования с государственной поддержкой как ключевого инструмента защиты производителей. На эту меру для донских аграриев в текущем году предусмотрено около 225 млн руб.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста бывшему советнику губернатора Ростовской области и председателю Совета директоров Региональной корпорации развития Виктору Гончарову на 1 месяц 15 суток, то есть по 5 октября включительно.

В Ростовской области к пожизненному лишению свободы приговорен местный житель за убийство и совершение особо тяжких преступлений в отношении 8-летней школьницы в станице Ольгинской.

По итогам семи месяцев 2025 года вынесли 1,1 тыс. решений об аннулировании разрешительных документов (патентов, разрешений на работу и т.д.). Это в 4,7 раз больше, чем в прошлом году.

Главное следственное управление по Ростовской области призвало граждан сообщить о фактах мошенничества группы застройщиков, которые получали деньги за строительство частных домов, но не выполняли обязательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

Футбольный клуб «Ростов», проигрывая в гостях московскому «Локомотиву» после первого тайма (0:2), свел матч вничью — 3:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.