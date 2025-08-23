ФК «Ростов» сыграл вничью с лидером чемпионата России

Футбольный клуб «Ростов», проигрывая в гостях московскому «Локомотиву» после первого тайма (0:2), свел матч вничью — 3:3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

В первой половине «Локомотив» уверенно вел после точных ударов Алексея Батракова и Дмитрия Воробьева. После перерыва стараниями Мохаммада Мохеби (с пенальти) и Тимура Сулейманова счет сравнялся. Бывший защитник «Ростова» Александр Сильянов вывел железнодорожников вперед, но уже в компенсированное время итог встречи подвел точным ударом Сезар Соарес Роналдо.

Следующий матч «Ростов» проведет 30 августа дома против грозненского «Ахмата».

Наталья Белоштейн