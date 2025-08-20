Экс-советнику губернатора Дона Виктору Гончарову продлили арест до 5 октября

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста бывшему советнику губернатора Ростовской области и председателю Совета директоров Региональной корпорации развития Виктору Гончарову на 1 месяц 15 суток, то есть по 5 октября включительно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в отношении Виктора Гончарова с февраля 2025 года расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, обвинение экс-советнику губернатора связано с делом министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского.

Якобы господин Гончаров причастен к выдаче субсидий предприятиям, находившимся в трудном финансовом положении и впоследствии обанкротившимся. Ущерб бюджету мог составить 156 млн руб.