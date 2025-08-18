Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Фото: Пресс-служба Кремля

На встрече обсуждалась ситуация в промышленности и сельском хозяйстве региона. Также президент и глава региона поговорили о проблеме нехватки медицинских кадров и затронули вопрос поддержки участников СВО, следует из стенограммы.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Юрия Слюсаря состоялась 4 ноября 2024 года. Тогда господин Слюсарь был назначен врио губернатора. До этого он был генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации.

Мария Иванова

