Ростовская область получит дополнительные лимиты на кредитование аграриев

Врио губернатора Юрий Слюсарь и министр сельского хозяйства Оксана Лут обсудили ситуацию в аграрном секторе региона на рабочей встрече в Москве. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

По информации ведомства, врио главы области сообщил о гибели около одного млн га посевов из-за возвратных заморозков и засухи. Урожай ранних зерновых снизился почти на четверть по сравнению с прошлым годом — собрано чуть более 8,2 млн тонн. Средняя урожайность упала до 25,9 ц/га. В Матвеево-Курганском и Азовском районах показатель составил всего 15 ц/га.

«Ростовская область пострадала сильнее других регионов. Многие хозяйства остались без оборотных средств для сева озимых культур. Без федеральной помощи аграриям будет сложно восстановиться. Впереди осенняя посевная, прошу вашей поддержки»,— обратился господин Слюсарь к главе ведомства.

На встрече отметили важность агрострахования с государственной поддержкой как ключевого инструмента защиты производителей. На эту меру для донских аграриев в текущем году предусмотрено около 225 млн руб.

Минсельхоз рассмотрит выделение региону дополнительных лимитов на реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования, который особенно востребован в период осенней посевной.

Валентина Любашенко