На Дону число решений об аннулировании патентов для мигрантов выросло в 4,7 раза

По итогам семи месяцев 2025 года вынесли 1,1 тыс. решений об аннулировании разрешительных документов (патентов, разрешений на работу и т.д.). Это в 4,7 раз больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщила врио начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Виктория Григорьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, на территорию донского региона с января по июнь въехало около 65 тыс. иностранцев. Это на 21% больше, чем в 2024 году.

«У нас в регионе действуют всего лишь два запрета на привлечение иностранцев. Это работа в фитнес-клубах и деятельность, связанная с драгоценными металлами», — подчеркнула врио начальника управления по вопросам миграции.

Кроме того, в этом году приняли 736 решений о сокращении срока временного пребывания — в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведомство направило в МВД России 1,8 тыс. представления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию нарушителям миграционного законодательства.

Мария Хоперская