На Дону застройщиков частных домов подозревают в мошенничестве

Главное следственное управление по Ростовской области призвало граждан сообщить о фактах мошенничества группы застройщиков, которые получали деньги за строительство частных домов, но не выполняли обязательства. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

Согласно информации, правоохранительные органы разыскивают людей, ставших жертвами действий предпринимателей Евгения Павловского, Евгении Игнатьевой, Арутюна Арутюняна и сотрудников компании ООО «Сити-Строй». Подозреваемые заключали договоры подряда на возведение жилых домов, получали платежи от заказчиков, но не передавали готовые объекты.

«Следственное управление просит всех, кто пострадал от подобных схем или знает о таких случаях, незамедлительно обратиться в органы. Информация от граждан поможет собрать доказательную базу, наказать виновных и возместить ущерб потерпевшим»,— приводятся в сообщении слова пресс-службы ведомства.

Валентина Любашенко