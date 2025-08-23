Главные новости за 23 августа. Ростов-на-Дону и область

После падения БПЛА в районе ст. Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение 38 поездов приостановлено.

В июле 2025 года годовая инфляция в Ростовской области сократилась до 8,9% после 9,6% в июне. Это меньше значения по Южному федеральному округу (9,02%), но выше, чем по России в целом (8,79%).

Администрация Ростова-на-Дону отказалась от закупки в 2025 году 15 новых троллейбусов из-за недостатка средств в бюджете.

ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (Аксайский район) с января по июнь 2025 года отгрузило продукции почти на 8 млрд руб., рост объема производства составил 11% к аналогичному периоду прошлого года.

Главное управление МЧС России по Ростовской области намерено закупить детекторы обнаружения БПЛА для нужд региона за более чем 1 млн руб.