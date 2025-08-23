В Ростовской области годовая инфляция сократилась до 8,9%

В июле 2025 года годовая инфляция в Ростовской области сократилась до 8,9% после 9,6% в июне. Это меньше значения по Южному федеральному округу (9,02%), но выше, чем по России в целом (8,79%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы отделения по региону Южного ГУ Банка России.

При этом цены выросли сильнее, чем в июне, за счет индексации коммунальных тарифов больше чем на 4%. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 12,6% в сравнении с июньскими 13,8%.

В июле 2025 картофель стоил на 22,1% меньше, чем в июне, свекла — на 29,3%. Аналитики связывают это с увеличением валового сбора в стране.

Упала в цене и импортная продукция из-за укрепления рубля в последние месяцы. Вместе с тем плодоовощная продукция подорожала в регионе на 8,22% за год.

На непродовольственные товары годовой темп прироста цен в Ростовской области в июле сократился до 3,7% после 4,4% в июне. За месяц в регионе подешевели иномарки и мобильные телефоны. Подорожал лишь бензин.

За месяц в регионе незначительно снизился темп прироста цен на услуги с 10,5% до 10,4% месяцем ранее.

Наталья Белоштейн