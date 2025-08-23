МЧС Ростовской области закупит детекторы БПЛА за 1 млн рублей

Главное управление МЧС России по Ростовской области намерено закупить детекторы обнаружения БПЛА для нужд региона за более чем 1 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Согласно проекту договора, 11 детекторов, кроме прочего, должны поддерживать поиск FPV-дронов с передачей их изображения на экран оператора.

Победителя торгов определят после 29 августа и после подпишут с ним контракт. Поставить средства обнаружения БПЛА подрядчик должен будет до 20 декабря 2025 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об атаке семи беспилотников в ночь на 14 августа, в результате чего в Ростове под удар попали более 20 многоэтажек. Врио губернатора сообщал о 13 пострадавших. Из домов были эвакуированы 212 человек. Для них организован пункт временного размещения.

Наталья Белоштейн