На Дону «Атлантис-Пак» за полгода отгрузил продукции на 8 млрд рублей

ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (Аксайский район) с января по июнь 2025 года отгрузило продукции почти на 8 млрд руб., рост объема производства составил 11% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Инвестпроект по производству барьерной пленки для пищевой продукции компания реализует в три этапа, три из них уже выполнены. Мощности уже созданного производства составляют 3,6 тыс. т продукции в год.

Кроме полимерной упаковки, «Атлантис-Пак» в рамках программы по импортозамещению выпускает полиамидную колбасную оболочку, пакеты и этикетки.

Инвестпроект реализуется с помощь господдержки — Фонд развития промышленности предоставил компании льготные займы на общую сумму 1,3 млрд руб.

«В ходе третьего этапа запланирована установка двух новых линий по производству многослойной барьерной пищевой пленки мощностью 6,3 тыс. т в год. В планах расширить производство проницаемых пластиковых оболочек для колбасных изделий и упаковки для скоропортящихся продуктов»,— отметили в ведомстве.

23 августа завод с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

По данным портала kartoteka.ru, ООО ПКФ «Атлантис-Пак» зарегистрировано в хуторе Лена Аксайского района 4 апреля 1997 года. Завод специализируется на производстве пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Уставный капитал составляет 1 млн руб.

Наталья Белоштейн