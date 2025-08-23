Ростовской области нарушено движение 38 поездов из-за атаки БПЛА

После падения БПЛА в районе ст. Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут»,— говорится в сообщении компании.

Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» минувшей ночью средства ПВО уничтожили восемь беспилотников над в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе.

Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал.

Наталья Белоштейн