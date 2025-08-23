Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ростова отказались от покупки 15 троллейбусов

Администрация Ростова-на-Дону отказалась от закупки в 2025 году 15 новых троллейбусов из-за недостатка средств в бюджете. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«На линию выходит меньше троллейбусов, потому что подвижной состав выходит из строя, также есть нехватка водительского состава. В целом, это системная проблема, разные причины лежат в ее основе»,— пояснили

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростова планировали закупить в 2025 году 15 троллейбусов и 50 автобусов. Еще 30 машин хотели приобрести частные компании-перевозчики.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все