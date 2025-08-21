Главные новости за 21 августа. Ростов-на-Дону и область

Из-за аварии на территории ОАО «НЗНП» временно снижено давление в системе водоснабжения в Новошахтинске. Без водоснабжения остались центра города, поселки Западный, Несветаевский, Михайлово-Леонтьевский, Горького, им. Белышева, Бугултай, Самбек, Стройбюро, Новая Соколовка, Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, микрорайоны ЖБК, Радио, №3, «Городская», хутора Шатенки, 1-е и 2-е отделения Совхоза.

Заместителем министра экономического развития Ростовской области назначен Михаил Зюганов, внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. 31-летний господин Зюганов-младший занял вновь образованную вакансию, а выбор в пользу его кандидатуры обусловлен «управленческими компетенциями».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) полицейскими в Ростовской области.

По итогам семи месяцев 2025 года вынесли 1,1 тыс. решений об аннулировании разрешительных документов (патентов, разрешений на работу и т.д.). Это в 4,7 раз больше, чем в прошлом году.

В селе Табунщиково Красносулинского района накануне, 20 августа, загорелся частный дом на улице Комсомольской. В момент пожара в здании находились только двое братьев двух и трех лет. Местный житель, 27-летний Алексей Коновалов, залез через окно и вынес детей.

Администрация Кировского района Ростова-на-Дону обследует загубленные помещения в новых жилых домах и социальных объектах левобережной части города. Это необходимо для использования их в качестве укрытий в случае опасности и атак БПЛА.