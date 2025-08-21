В Красносулинском районе местный житель вынес детей из пожара

В селе Табунщиково Красносулинского района накануне, 20 августа, загорелся частный дом на улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В момент пожара в здании находились только двое братьев двух и трех лет. Местный житель, 27-летний Алексей Коновалов, залез через окно и вынес детей. Малыши успели надышаться дымом, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Пожарные ликвидировали огонь на 30 кв. м. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Константин Соловьев