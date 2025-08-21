Из-за аварии на «НЗНП» в Новошахтинске снижено давление в водопроводной сети
Из-за аварии на территории ОАО «НЗНП» временно снижено давление в системе водоснабжения в Новошахтинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Без водоснабжения остались центра города, поселки Западный, Несветаевский, Михайлово-Леонтьевский, Горького, им. Белышева, Бугултай, Самбек, Стройбюро, Новая Соколовка, Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, микрорайоны ЖБК, Радио, №3, «Городская», хутора Шатенки, 1-е и 2-е отделения Совхоза.
Потребителям организован подвоз воды.