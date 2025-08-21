Глава СК взял на контроль дело о превышении полномочий полицейскими в Ростове

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) полицейскими в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По информации ведомства, в медиа опубликовали кадры, на которых в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов применили насилие к мужчине. О результатах расследования доложат главе СК.

Константин Соловьев