Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СК взял на контроль дело о превышении полномочий полицейскими в Ростове

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) полицейскими в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в медиа опубликовали кадры, на которых в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов применили насилие к мужчине. О результатах расследования доложат главе СК.

Константин Соловьев

Новости компаний Все