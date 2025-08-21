Замминистра экономического развития Ростовской области стал внук Геннадия Зюганова

Заместителем министра экономического развития Ростовской области назначен Михаил Зюганов, внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Как рассказали «Ъ» в правительстве региона, 31-летний господин Зюганов-младший занял вновь образованную вакансию, а выбор в пользу его кандидатуры обусловлен «управленческими компетенциями».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Контракт с Михаилом Зюгановым заключен на один год с испытательным сроком три месяца. Чиновник будет курировать вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, а также укреплять связи с высшими исполнительными и законодательными органами государственной власти. В обязанности господина Зюганова также вошли методологическое обеспечение формирования и реализации государственных программ, оказание поддержки органам местного самоуправления по вопросам муниципальных (комплексных) программ, а также общая координация осуществления проектной деятельности и реализации региональных проектов.

Константин Соловьев