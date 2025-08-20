В Ростовской области число клиентов РКО за год выросло на 42%

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области представители среднего и малого бизнеса стали пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) на 42% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.

В числе клиентов РКО как начинающие, так и опытные предприниматели, которые предпочитают переход к более технологичной модели работы. Наибольшую их часть составляют компании, работающие с онлайн-продажами, маркетплейсами и доставкой.

«Региональный бизнес стал подходить к выбору банка более осознанно. Принцип “где открылся первым — там и остался” уже не работает. Предприниматели ищут, где проще стартовать, где можно все оформить онлайн, где вместо формального подхода — персональное сопровождение и реальная помощь»,— говорит заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по корпоративному бизнесу Ольга Росликова.

Специалисты отмечают, что ростовским клиентам, кроме счета, важна комплексная настройка процессов: подключение кассы и эквайринга, бухгалтерии, юридического сопровождения и интеграции с маркетплейсами.

Выбор ростовского бизнес-сообщества в пользу технологичности подтверждают и показатели подключения безналичной оплаты. По данным аналитиков банка, за семь месяцев 2025 года оборот эквайринга увеличился на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.