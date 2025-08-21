На Левобережье Ростова создадут подвальные укрытия от БПЛА

Администрация Кировского района Ростова-на-Дону обследует загубленные помещения в новых жилых домах и социальных объектах левобережной части города. Это необходимо для использования их в качестве укрытий в случае опасности и атак БПЛА. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На данный момент в Ростове насчитывается около 1,4 тыс. заглубленных помещений, 335 из которых находятся под зданиями учреждений образования, культуры и спорта, центров социального обслуживания населения и других. Их местоположение отображено на специальной интерактивной карте, по которой можно определить ближайшее из укрытий.

О местах нахождения убежищ горожане могут узнать, обратившись в «112.

Кроме того, ДПЧС Ростовской области планирует разработать специальное мобильное приложение для жителей региона, которое будет показывать местоположение укрытий.

Наталья Белоштейн