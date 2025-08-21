Главные новости за 21 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

По итогам первой половины текущего года общий доход санаториев и профилакториев Петербурга вырос до 1,48 млрд рублей. Это показатель на 20% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Петербургская компания ООО «Конт» намерена инвестировать 150 млн рублей в строительство нового причального комплекса для туристического пассажирского флота в поселке Салми (Республика Карелия). Начать работы предполагается в конце лета — начале осени текущего года.

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить «Театр за Черной речкой» из в Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В мае 2023 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал театр «За Черной речкой» банкротом.

Следствие возбудило уголовное дело по фактам мошеннических действий во время строительства жилых комплексов. Речь идет о проектах «Новое Колпино» и «Курортный квартал». В офисах застройщика прошли обыски.

Состав модели «Балтиец-2» для Московско-Петроградской линии впервые прибыл на Октябрьский электровагоноремонтный завод. Поезд выполнен в синей цветовой гамме, которая соответствует оформлению линии петербургской подземки.

По итогам июля текущего года банки Петербурга выдали автокредитов на общую сумму 9,17 млрд руб. Этот показатель на 21% больше, чем в июне.

Уроженец Абхазии Денис Квициани (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), имеющий статусы «положенца» и «смотрящего» в криминальном мире, получил 11 лет колонии строгого режима. Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб».

В текущем году на обеспечение пожарной безопасности школ и детских садов Петербурга выделено 1,5 млрд рублей. Перед началом учебного года все образовательные учреждения города уже прошли проверку на пожарную безопасность.

Федеральный застройщик — компания «Брусника» — получил разрешение на строительство первого квартала в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Он должен появиться в пяти километрах к югу от Финского залива, недалеко от поселка Стрельна.

Полиция Санкт-Петербурга задержала охранника офиса криптовалютного обменника по подозрению в разбое, который принес ущерб на 11 млн рублей. В отдел забрали 25-летнего жителя Тосненского района Ленобласти.